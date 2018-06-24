“Yeni” mağaza açılıyor!

Yalçınkaya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir dizi incelemelerde bulundu. Yalçınkaya, Malatya Park’ta yapımı devam eden Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bir süre AVM’deki esnaflarla sohbet eden Yalçınkaya, “Taraftarlarımızın eksikliğini fazlasıyla hissetiği store mağazamız AVM'de çok yakında hizmetegirecek. Bizim için büyük bir mutluluk bu. Şehrin takımına ve taraftarına her şeyin en güzeli yakışır. Biz de en güzelini yapacağız. Malatya Park AVM´de ürün kalitesini ve çeşidini de yenilediğimiz lisanslı ürünlerimizi ulaşılabilirliği daha kolay ve şık bir mağazadan alacaklar” diye konuştu.