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“Yeni” mağaza açılıyor!

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Yalçınkaya, Malatya Park AVM’de yapımı devam eden Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceledi.

“Yeni” mağaza açılıyor!

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Yalçınkaya, Malatya Park AVM’de yapımı devam eden Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceledi.

24 Haziran 2018 Pazar 11:35
“Yeni” mağaza açılıyor!

Yalçınkaya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir dizi incelemelerde bulundu. Yalçınkaya, Malatya Park’ta yapımı devam eden Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bir süre AVM’deki esnaflarla sohbet eden Yalçınkaya, “Taraftarlarımızın eksikliğini fazlasıyla hissetiği store mağazamız AVM'de çok yakında hizmetegirecek. Bizim için büyük bir mutluluk bu. Şehrin takımına ve taraftarına her şeyin en güzeli yakışır. Biz de en güzelini yapacağız. Malatya Park AVM´de ürün kalitesini ve çeşidini de yenilediğimiz lisanslı ürünlerimizi ulaşılabilirliği daha kolay ve şık bir mağazadan alacaklar” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aziz YalçınkayaYeni Malatyaspor Store Mağazası
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