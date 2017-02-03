03 Şubat 2017 Cuma

Yeni kaplanlar umut oldu!

27 gün süren devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Yeni Malatyaspor kadrosuna 5 oyuncu kattı. Stoper Sezer Özmen, sol açık Ferhat Kiraz, orta saha Murat Yıldırım, forvet Ahmet Aras ve santrafor Ayite ile anlaşan sarı kırmızılılar kadrosundan 4 oyuncuyu da başka takımlara gönderdi.

02 Şubat 2017 Perşembe 16:39
Yeni kaplanlar umut oldu!

  TFF 1. Lig’de ligin ilk yarısını zirve yarışının içinde tamamladıktan sonra devre arası için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Yeni Malatyaspor dün resmen biten devre arası transferinde hareketli günler geçirdi. Şampiyonluk için daha önceden belirlediği mevkilere takviyeler yapan sarı kırmızılılar, bu süreçte birçok yıldız isimle görüşse de 5 oyuncuyla anlaşabildi.
  Kadrosundaki oyunculardan forvet Sinan Özkan, sağ bek Erkan Sekman, sağ kanat Semih Beyaz ve sol bek Ahmet Burak Solakel ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, bu 4 oyuncunun yerine transferler yapsa da sol bek için istediği nokta transferi gerçekleştiremedi. Forvet hattına Jonathan Ayite ve Ahmet Arası’ı, savunmaya Sezer Özmen’i, orta sahaya Murat Yıldırım’ı alan temsilcimiz, transferi 5 oyuncuyla kapattı. Takımın yeni kadrosunda Amutu, Eren Tozlu, Ahmet Aras ve Ayite gibi alternatifli forvet hattı göze çarptı. Forveti destekleyen Dialiba, Ferhat Kiraz, Mba, Murat Yıldırım, İrfan ve Pereira’da en az öndeki 4’lü kadar tehlikeli bir boyuta geldi. En büyük zaafı ise sol bek mevkiinde yaşayacak sarı kırmızılıların bu noktaya gözden çıkarılan Osman ve gönderilen Ahmet Burak Solakel’e rağmen direkt mevki oyuncusu almaması dikkat çekti. 

FATİH AVCI
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