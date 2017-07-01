TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselerek, bu zorlu maratonun kadrosunu oluşturmaya çalışan Yeni Malatyaspor’da Bolu kampı yarın başlıyor. Bolu/Termal’de sahaya inecek sarı kırmızılı takım teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yarın akşam toplanacak. Pazar sabah yapılacak ilk idmanla 2017- 2018 sezonunu resmen açmış olacak temsilcimizde kamp kadrosu da tamamen netleşti. Geçtiğimiz yıldan kalan 13, dış transferde alınan 7, alt yapı kökenli 6 oyuncu ile toplam 26 futbolcuyla 1. Etap kampını başlatacak sarı kırmızılı ekibimiz ilk kampta 13 gün çalışacak.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın ilk etap kampında tüm oyuncuları görmek için geniş bir katılım istediği öğrenilirken, 26 oyuncunun son durumuna bakıp 2. Etap kampına sadece sezon kadrosunu götüreceği ifade edildi. Günde çift idman temposuyla 13 gün sürecek kampta bazı test ve ölçümlere de tabi tutulacak oyuncular, aynı zamanda Sağlam’ın gözüne girmek için mücadele edecek. Yeni Malatyaspor yönetimi kampa ilerleyen süreçte dahil olarak teknik heyetle fikir istişaresinde bulunacak.

FATİH AVCI