18 Temmuz 2017 Salı

Yeni gençlik merkezi, kayak merkezi, yeni stat, yeni salondan sonra yeni havuz inşasında da problem çıktı! Havuz problemi!

2014 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz yıl Temmuz’da bitirilmesi gerekirken henüz 1 yıl geçmesine rağmen inşası henüz % 40’lar seviyesinde olan 2500 koltuklu Tam Olimpik Yüzme Havuzu’nun yapım işini alan yüklenici firmayla anlaşmalar fesih edildi.

18 Temmuz 2017 Salı 11:26
Yeni gençlik merkezi, kayak merkezi, yeni stat, yeni salondan sonra yeni havuz inşasında da problem çıktı! Havuz problemi!
 Sportif anlamda büyük yatırımlar almasına karşın (Son 10 yılda yaklaşık 200 milyon) yeni tesislerin inşa aşamasında büyük aksilikler yaşayan Malatya’nın, son problem yaşadığı tesis, 2500 koltuklu çift tribünlü Tam Olimpik Yüzme Havuzu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edildikten sonra 2014 yılında yer teslimi yapılarak yapımına başlanan Olimpik Yüzme Havuzunun yapımını üstlenen yüklenici firma ile sözleşmenin feshedildiği öğrenildi. 2016 yılının 7. Ayında tamamlanması gereken tam olimpik yüzme havuzunun bitirilmesi başka bahara kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malatya’ya, Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu kazandırmak amacıyla 25.09.2014 yılında çıktığı ihaleye 19 firma katılmış ve havuz yapım işi 17 milyon 665 bin lira teklif veren Alternatif İnşaat A.Ş.’de kalmıştı. Yapılan yer teslimi ile havuzun yapım işine 01.12.2014 tarihinde başlanmıştı. Yüklenici firma ile yapılan sözleşmeye göre 600 gün süreli olan havuzun yapım işi 23.07.2016 tarihinde tamamlanması gerekiyordu. Süresi içerisinde bitirilemeyen havuz, kamuoyunda da eleştirilere neden olunca, yüklenici firma ile sıkıntı yaşandığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 1 yıl önce en yetkili ağızlar tarafından feshedilmesi yönünde işaretlerin verildiği, en son 23 Haziran’da Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk’ün sözleşmenin feshedilmesine ilişkin açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde resmen gerçekleştirildi.

Daha önce Yama Dağı Kayak Projesi, Malatya Stadyumu, 3500 koltuklu Yeni Spor Salonu, Yeni Gençlik Merkezi’nin yapılıp faaliyete geçirilmesinde sıkıntı yaşayan Malatya, son sıkıntıyı yüzme havuzunda yaşadı. 

HABER MERKEZİ

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