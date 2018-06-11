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Yeni formalar tanıtıldı

Yeni Malatyaspor’un 2018-2019 sezonunda Süper Lig’de kullanacağı formalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni formalar tanıtıldı

Yeni Malatyaspor’un 2018-2019 sezonunda Süper Lig’de kullanacağı formalar kamuoyuyla paylaşıldı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 11:26
Yeni formalar tanıtıldı

İstanbul’da düzenlenen iftar programının ardından görücüye çıkan Yeni Malatyaspor logolu formaların ana renklerde tasarlandığı görüldü. Kırmızı, sarı ve siyah renkleri tercih edilirken, yine en çok beğenilen sarı-kırmızı çubuklu forma oldu. Önümüzdeki günlerde Malatya’daki store mağazasında da yer alacak formalar için taraftar yorumları ise ikiye bölünmüş durumda. Sosyal medyada formaları beğenen futbolseverler de bulunurken, beğenmeyen taraftarların sayısı da bir hayli fazla. Yeni sezon formaları storeden 149 liraya alıcı bulacak.

busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORFormaTanıtım
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