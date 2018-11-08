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“Yeni form tutuyorum”

Geçtiğimiz yıl sergilediği performansı bu sezon aratan bir görüntü ortaya koyan sağ bek Issam Chabeke, performansının yükselmesiyle ilgili konuştu. Alanya maçında takımın en iyisi olarak dikkat çeken Faslı oyuncu, milli takımdan çok şimdi Yeni Malatyaspor’u düşündüğünü söyledi.

“Yeni form tutuyorum”

Geçtiğimiz yıl sergilediği performansı bu sezon aratan bir görüntü ortaya koyan sağ bek Issam Chabeke, performansının yükselmesiyle ilgili konuştu. Alanya maçında takımın en iyisi olarak dikkat çeken Faslı oyuncu, milli takımdan çok şimdi Yeni Malatyaspor’u düşündüğünü söyledi.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:10
“Yeni form tutuyorum”

Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu İssam Chebake, Trabzonspor karşısında galibiyet alıp, milli araya mutlu girmek istediklerini söyledi. Chebake, yoğun bir maç periyodundan geçtiklerini ifade ederek, bir hafta içerisinde oynadıkları üç karşılaşmayı da galip tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.  Fas asıllı oyuncu, "Yoğun bir maç periyodundan geçtik. 2'si lig 1'i kupa olmak üzere 3 karşılaşmadan da galibiyetle çıkmak mutluluk verici. A.Alanyaspor maçında çok iyi mücadele ettik. Sonucunda da 3 puanı aldık" dedi.

“ŞU AN KULÜP PERFORMANSI ÖNEMLİ”

Chebake, kendi performansına ilişkin, "Sezona sakatlıklarla başlamıştım. İyi bir hazırlık dönemi geçiremedim. Ritmim oturunca da eski Issam izlenecek hale geldi" değerlendirmesinde bulundu. Hedefleriyle ilgili de açıklamada bulunan Chebake, "Her futbolcunun amacı milli takımdır. Ama şu an düşünmemiz gereken bir kulüp performansı var. Kulüp performansı olmadığı sürece milli takım da olmayacaktır" dedi. Chebake, cuma günü sahalarında Trabzonspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Milli takım arasına girmeden önce alınacak galibiyet önemlidir. Milli takım arasındaki çalışmalarda hırslı ve motiveli bir şekilde geçer. Geçen sezon Trabzonspor maçında iyi oynadık ve galibiyet aldık. Aynısını bu sene tekrar etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporChabeke
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