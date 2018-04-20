Yeni Bir Teknik Heyetle Çalışacağız

Pütürge Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edeceği teknik heyet arayışlarına başladı. Sezona yeni bir oluşumla gireceklerini belirten yeşil-beyazlı kulübün başkanı Necmettin Akdağ, Malatya’nın 3. Lige acilen bir takım çıkarması gerektiğini söyledi.

YEŞİLYURT, PÜTÜRGE FARK ETMEZ

Akdağ, “Önümüzdeki sezon 3. Lig hedefimizi gerçekleştirmek adına güçlü bir teknik heyet oluşturma kararı aldık. Görüştüğümüz bazı isimler var. 2-3 farklı isim üzerinde duruyoruz. Altyapımız takımın şampiyon olmasında emeği bulunan mevcut hocalarımıza emanet olacak. Ayrıca yeni teknik heyetin sunacağı rapor doğrultusunda ve bizim önceden takip ettiğimiz bazı oyuncularla görüşerek transfer yapacağız. Mevcut kadrodaki iskelet ile çok fazla oynamadan ne gerekiyorsa yapacağız. Bu tür işler aceleye gelmez. Takımın menfaatini düşünen, geleceğe yönelik hesaplamalar yapan bizimle uyum içerisinde olacak isimlere yönelik arayışlar içerisindeyiz. Amacımız Malatya’ya birkaç tane 3. Lig takımı kazandırmaktır. Ama bu noktada herkesin el ele vermesi gerekiyor. Belki bu sezon Yeşilyurt Belediyespor çıkar, diğer sezon biz çıkarız veya biz çıkarız sonraki sezon onlar çıkar hiç fark etmez. Sonuç olarak bir birimize destek olarak bu sezon mutlaka 3. Lige bir takım çıkarmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“DESTEK SÖZÜ VERDİLER”

Önümüzdeki aylarda yaz okulu açacaklarını belirten Akdağ, “Bu konuyla ilgili daha önce programımızı yapmıştık. U16-U17 ve U19 kategorilerinde takımlarımızı oluşturacağız. Yapacağımız çok ciddi yatırımlarla geleceğe yönelik Pütürge Belediyespor’un altyapısını kuvvetli hale getireceğiz. Bu anlamda Malatya’nın genç yetenekli çocuklarını Türk futboluna kazandırmak için üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Pütürge, merkez ilçeler hariç Malatya’nın yüz ölçümü en büyük ilçesidir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan 400 bin dolayında Pütürgeli hemşerimiz var. İstanbul’da 60 üzerinde derneğimiz ve bir vakfımız bulunuyor. BAL’a yükseldikten sonra hepsi bizleri arayarak tebrik ettiler. Sonuna kadar yanımızda olacaklarını belirterek destek sözü verdiler.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah GAZETESİ