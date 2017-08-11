Olağan Genel Kurulu'nda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, başkanlığa seçildi. Özbek'in yardımcılığını ise Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile Karabükspor başkanı Feridun Tankut yapacak. TFF yazılı bir açıklama yaparak yeni yönetimi tebrik ederken, Kulüpler Birliği Başkanı olarak verdiği hizmetlerden dolayı eski başkan Göksel Gümüşdağ'a da teşekkür edildi. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek de toplantıda çıkan genel karara uygun davrandıklarını belirterek, “Hemen hemen bütün kulüplerimiz Dursun başkanı orada görmek istedi. Biz de genel kanaate uygun davrandık. Yeni yönetimin vakfı daha da güçlü hale getireceğinden şüphemiz yok” dedi.