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Yeni Başkan Murat Yümlü oldu

Elazığspor’da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurula 87 delege katılım sağlarken, başkanlık yarışında Hacı Murat Yümlü'nün başı çektiği tek liste yer aldı. Oylama öncesi konuşan başkan adayı Hacı Murat Yümlü, “Başkan olmadan Elazığ’a geldim, bedenimi taşın altına koydum. Ben bir Elazığ sevdalısıyım. Değişik dönemlerde Elazığspor yönetiminde görevler yaptım. Sporda tecrübeliyim. Kulüp nasıl yönetilir biliyorum. Geniş bir çevreye sahibim. Seçimlerimde kesinlikle yanlış yapmayacağım. Öyle bir takım yapacağım ki özlenen Elazığspor’u sizlere yaşatacağım. Verdiğim sözlerin sonuna kadar arkasında duracağım” dedi.

Yeni Başkan Murat Yümlü oldu

Elazığspor’da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurula 87 delege katılım sağlarken, başkanlık yarışında Hacı Murat Yümlü'nün başı çektiği tek liste yer aldı. Oylama öncesi konuşan başkan adayı Hacı Murat Yümlü, “Başkan olmadan Elazığ’a geldim, bedenimi taşın altına koydum. Ben bir Elazığ sevdalısıyım. Değişik dönemlerde Elazığspor yönetiminde görevler yaptım. Sporda tecrübeliyim. Kulüp nasıl yönetilir biliyorum. Geniş bir çevreye sahibim. Seçimlerimde kesinlikle yanlış yapmayacağım. Öyle bir takım yapacağım ki özlenen Elazığspor’u sizlere yaşatacağım. Verdiğim sözlerin sonuna kadar arkasında duracağım” dedi.

24 Haziran 2018 Pazar 13:12
Yeni Başkan Murat Yümlü oldu

Transfer tahtasının önündeki engeli kaldırmak için çabalayacaklarını dile getiren Yümlü, “İnşallah Elazığ’ı 6-7 aya kadar hak ettiği yere getirmeyi düşünüyoruz. Belediye başkanımız arkamda olacağını söyledi. Kamp programımı, hocamı hazırladım. Transferleri Allah nasip ederse salı, çarşamba, perşembe bitireceğim. 45 milyon TL’lik borç var. Bir de 15 milyon TL bu sezonun bütçesi var. Bunun yüzde 40’ına kadar bedenimi koydum. İş adamlarımızın destekleri mutlaka lazım. Sıkıntı takımı kurmak değil, sıkıntı borçlar” ifadelerini kullandı. Yümlü’nün konuşmasının ardından kapalı zarf usulü ile oylama gerçekleştirildi. 87 delegeden 83’ünün oyunu alan Yümlü, bordo-beyazlıların yeni başkanı oldu.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BaşkanHacı Murat YümlüElazığspor
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