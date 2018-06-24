Yeni Başkan Murat Yümlü oldu

Transfer tahtasının önündeki engeli kaldırmak için çabalayacaklarını dile getiren Yümlü, “İnşallah Elazığ’ı 6-7 aya kadar hak ettiği yere getirmeyi düşünüyoruz. Belediye başkanımız arkamda olacağını söyledi. Kamp programımı, hocamı hazırladım. Transferleri Allah nasip ederse salı, çarşamba, perşembe bitireceğim. 45 milyon TL’lik borç var. Bir de 15 milyon TL bu sezonun bütçesi var. Bunun yüzde 40’ına kadar bedenimi koydum. İş adamlarımızın destekleri mutlaka lazım. Sıkıntı takımı kurmak değil, sıkıntı borçlar” ifadelerini kullandı. Yümlü’nün konuşmasının ardından kapalı zarf usulü ile oylama gerçekleştirildi. 87 delegeden 83’ünün oyunu alan Yümlü, bordo-beyazlıların yeni başkanı oldu.

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