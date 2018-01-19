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YENİ BAŞKAN ATA YILDIRIM

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Malatya Şubesinde yapılan genel kurul sonucu başkanlığa seçilen Ata Yıldırım, Malatya hakemliğin başarısı çıtasını daha yükseklere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

YENİ BAŞKAN ATA YILDIRIM

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Malatya Şubesinde yapılan genel kurul sonucu başkanlığa seçilen Ata Yıldırım, Malatya hakemliğin başarısı çıtasını daha yükseklere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 16:47
YENİ BAŞKAN ATA YILDIRIM

Önceki başkan Ramazan Kabak’ın aday olmadığı genel kurula tek aday olarak giren Ata Yıldırım, kendisini bu göreve layık gören hakem camiasına teşekkür etti.
Malatya hakemliğinin başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmak için çok çalışacaklarını belirten Yıldırım, “Öncelikle yapılan kongremiz sonucu bana bu görevi layık gören değerli büyüklerim ve hakem camiasının değerli fertlerine teşekkür ediyorum. Uzun yılardır bir parçası olarak hizmet ettiği Malatya hakemliğine bundan sonraki süreçte farklı bir görevle hizmet edecek olmak inanın büyük bir mutluluk benim için. Önceki başkanımız, değerli büyüğüm Ramazan Kabak hocama da emeklerinden ve bize verdiği desteklerden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Bundan sonraki süreçte Malatya hakemliği adına çok çalışıp, ulusal ve uluslar arası arenaya hakem kazandırma çabası içerisinde olacağız. Bu anlamda bundan önce olduğu gibi, bundan sonra hep birlikte hareket etme bilinciyle güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Ata Yıldırım başkanlığındaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği yönetimi şu isimlerden oluşuyor:Kerem Candaş, Engin Vedat Seyhan, Burak Şad, Harun Reşit Güngör

İHA

Anahtar Kelimeler:
SporAta YıldırımTürkiye Faal Futbol Hakemleri Ve Gözlemcileri DerneğMalatyaBusabah
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