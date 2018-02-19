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YENEMİYORSAN, YENİLME!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bursaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçta altın değerinde 1 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

YENEMİYORSAN, YENİLME!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bursaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçta altın değerinde 1 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 12:27
YENEMİYORSAN, YENİLME!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Maça çıkmadan önce ‘yenemiyorsak, yenilmeyeceğiz’ demiştik. 1 puanı alabildik. 1 puan bizim için altın değerinde. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Burada 1 puan alıp yolumuza devam etmek bizim için iyi. Rakibi iyi kapattık. Hücum anlamında daha etkili çıkmamız gerekiyor. Çok top kaybettik. Takımımızı iyi defans yaptığından dolayı tebrik ediyorum” dedi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol BulutBursaspor
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