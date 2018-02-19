YENEMİYORSAN, YENİLME!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Maça çıkmadan önce ‘yenemiyorsak, yenilmeyeceğiz’ demiştik. 1 puanı alabildik. 1 puan bizim için altın değerinde. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Burada 1 puan alıp yolumuza devam etmek bizim için iyi. Rakibi iyi kapattık. Hücum anlamında daha etkili çıkmamız gerekiyor. Çok top kaybettik. Takımımızı iyi defans yaptığından dolayı tebrik ediyorum” dedi.