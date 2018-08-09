Yedincisi için protokol imzalandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası geleneksel hale geldi. Her yıl Ağustos ayının ilk haftasında gerçekleştirilen turnuvayla ilgili bir ilk yaşandı. Turnuvanın bu yıl altıcısı düzenlenirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu, turnuvanın yedincisi için protokol imzaladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında kurulan “Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası” işbirliği imzalanan protokol ile yoluna 2019 yılında da devam edecek. TSF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İmamoğlu ve Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy’unda hazır bulunduğu protokol imza töreninde, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay’a kayısı takdim etti. busabahmalatya.com