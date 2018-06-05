Yaz okulu başlıyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm illerde başlatılan İl Spor Merkezleri yaz okulu programı her yıl olduğu gibi bu yılda Malatya’da düzenlenecek. Yaz okulu kapsamında Malatya Gençlik Spor Müdürlüğünce 5 ile 18 yaş arasındaki gençlere 40 farklı branşta eğitimler verilecek. Kursların 39’u ücretsiz olarak verilirken sadece yüzme branşının ücretli olacağı duyuruldu. Gençlik Spor tarafından atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, futbol, güreş, futbol, güreş, halter, hentbol, herkes için spor, hokey,izcilik, judo, karate, kickboks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, vücut geliştirme, yüzme (ücretli) branşlarında eğitimler verilecek. Ayrıca Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre bedensel engelliler atletizm-badminton-yüzme, işitme engelliler-atıcılık-taekwondo-güreş-badminton-masa tenisi, görme engelliler-yüzme, özel sporcular-masa tenisi-atletizm-voleybol branşlarında engelli bireylerinde kurslardan ücretsiz şekilde yararlanabilecekleri ifade edildi. Kayıtlar spor il müdürlüğü kayıt bürosu ve yeni açılan Merkez Spor Salonunda yapılacaktır. Detaylı bilgi almak isteyenlerin Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden ve müdürlük binasından ayrıntılı bilgilere ulaşabilecekleri ifade edilirken, kursların 18 Haziran tarihinde başlayacağı belirtildi.

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