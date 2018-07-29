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Yaz kampı bitti!

Yeni sezona Bolu ve Düzce Topuk Yaylası olmak üzere iki etap şeklinde hazırlanan Yeni Malatyaspor, yaklaşık 30 günlük kamp sürecinin sonuna geldi. Sarı-kırmızılılar bugün sabah yapacağı çalışmanın ardından Düzce Topuk Yaylası kampını noktalayarak 3 günlük izne ayrılacak.

Yaz kampı bitti!

Yeni sezona Bolu ve Düzce Topuk Yaylası olmak üzere iki etap şeklinde hazırlanan Yeni Malatyaspor, yaklaşık 30 günlük kamp sürecinin sonuna geldi. Sarı-kırmızılılar bugün sabah yapacağı çalışmanın ardından Düzce Topuk Yaylası kampını noktalayarak 3 günlük izne ayrılacak.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:32
Yaz kampı bitti!

2018-2019 Spor Toto Süper Lig için hazırlıklarını ikinci etabını Topuk Yaylası'nda sürdüren Yeni Malatyaspor, kamp çalışmalarını yarın sabah yapacağı çalışmayla noktalayarak 3 günlük izne ayrılacak. Malatya temsilcisi kamp süresince fiziksel ve mental hazırlıkların yanı sıra oynadığı hazırlık müsabakalarıyla da maç temposu yakalamaya çalıştı. Sarı-kırmızılıların kamp boyunca şansızlıklar yakasını bırakmadı. Malatya ekibinde sakatlık sayısının fazlalığı nedeniyle teknik heyet zaman zaman antrenman yapacak futbolcu bulmakta dahi zorlandı. Bu durum kampta Giresunspor ile oynanması planlanan hazırlık maçının iptal olması sonucunu da ortaya çıkardı. Yeni Malatyaspor 1 Ağustos Çarşamba günü Malatya’da toplanarak ligin ilk haftasındaki Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 29.07.2018 12:33
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporBolu Ve Düzce Topuk YaylasıYeni Sezon
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