TFF 1. Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları kapsamında adı geçen deneyimli sağ bek oyuncusu Yasin Palaz, “Yeni Malatyaspor benim eski kulübüm. Tabi adımın orayla anılması beni gururlandırır. Ancak bana gelmiş herhangi bir transfer teklifi yok. Transfer konusu arz talep meselesidir. Talep olur, oturur konuşuruz. Benim oraya karşı olan bağımı söylememe gerek bile yok. O forma benim için kutsaldır. Bu sözlerim sakın yanlış algılanmasın, oraya transfer olurum ya da olmam bu tür olaylara girecek en son adamım. Yıllardır 44 numaralı formayı giyen ve bundan sonrada giymeyi düşünen Yasin Palaz için Malatya şehri ve o taraftar her zaman ayrı bir yerde duracaktır. Transferde görüştüğüm kulüpler var. Bakalım kısmet neyi gösterir. Sonuçta hala bu kulübün lisansı futbolcusuyum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ