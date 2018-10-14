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“Yarışmacılık değil!”

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman, kulüp olarak yarışmacılıktan ziyade yetiştiriciliği temel hedef olarak gördüklerini söyledi.

“Yarışmacılık değil!”

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman, kulüp olarak yarışmacılıktan ziyade yetiştiriciliği temel hedef olarak gördüklerini söyledi.

14 Ekim 2018 Pazar 17:42
“Yarışmacılık değil!”

Geçen sezon Ampute futbolda, voleybol, basketbolda, tekvandoda, masa tenisinde ve birçok branşta güzel sonuçlar elde ettiklerini belirten Barman, “Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü ülkemizin teminatı olan gençlerimize önemli yatırımlar yaparak onları faydalı birer birey olma yolunda teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu anlamda kulübümüz yüzlerce sporcuya her türlü imkanı eksiksiz sağlıyor. Geride bıraktığımız sezon bizi fazlasıyla gururlandıran bir sezon oldu. Bu sezona da aynı şevk ve heyecanla başladık. Büyükşehir Kulübü olarak sporun birçok branşında verdiğimiz özverili mücadelenin karşılığını aldığımız bir sezon olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Geçen sezon Ampute futbolda, voleybol, basketbolda, tekvandoda, masa tenisinde ve birçok branşta güzel sonuçlar elde ettik. Amacımız bu başarıları bu sezon da devam ettirebilmek. Biz kulüp olarak yarışmacılıktan ziyade yetiştiriciliği temel hedef olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

“ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERMEK İSTİYORUZ”

Barman, ampute futbolda bu sezon Malatya’yı Süper Lig’de temsil edeceklerini de ifade ederek, “Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımımız geçen sezon adını Süper Lig’e yazdırarak göğsümüzü kabartmıştır. Bu sezon onlarda Malatya’mızı Süper Lig’de temsil edecek. Bu Malatya’nın sporu adına oldukça önemli bir olay diye düşünüyorum. İnşallah bu sene de elde edeceğimiz sonuçlarla uluslararası arenada boy göstermek istiyoruz. Ben bu anlamda her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. (İHA)

İHA

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Orhan Barman
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