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YARIN SONA ERİYOR

Devre arası kamp çalışmalarını 15 gündür yoğun bir şekilde Antalya Belekte sürdüren Malatya temsilcisi, Süper Lig’in 18. haftasında oynayacağı Osmanlı maç için yarın Ankara’ya geçecek.  Kamp boyunca güç depolayan sarı kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde 3 de özel karşılaşma oynadı.

YARIN SONA ERİYOR

Devre arası kamp çalışmalarını 15 gündür yoğun bir şekilde Antalya Belekte sürdüren Malatya temsilcisi, Süper Lig’in 18. haftasında oynayacağı Osmanlı maç için yarın Ankara’ya geçecek.  Kamp boyunca güç depolayan sarı kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde 3 de özel karşılaşma oynadı.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 13:11
YARIN SONA ERİYOR

Genç oyuncu transfer edildi

Takımın kamp çalışmalarının yanında, yönetim kurulu da ikinci yarı öncesi daha güçlü bir kadro oluşturmak için transferde yoğun bir mesai harcadı. Adil Gevrek başkanlığındaki yönetim, ara transferde Elazığspor’dan Berk Yıldız, Mersin İdmanyurdu’ndan Gökhan Akkan ve Düzyurtspor’dan Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılı yönetimin transferde henüz taraftarının beklentisine cevap verecek oyuncuları kadrosuna katmaması ise eleştirilere neden oldu. Teknik Direktör Erol Bulut’un kamp süresince sıklıkla tekrarladığı ‘oyuncu istiyorum’ açıklamaları da yönetim cephesinde karşılığını pek bulmadı.

Osmanlı maçına ilk yarıdaki kadrosuyla çıkacak

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarının ilk maçında Cumartesi günü saat: 16.00’da Osmanlıspor ile oynayacağı maça ilk yarıdaki mevcut kadrosuyla çıkacak.

Pereira’nın oynaması şüpheli

Bu arada doğu ekibinde yaşadığı sakatlığı atlatmasına rağmen tedbir amaçlı olarak takımla çalışmalara çıkarılmayan Pereira’nın Osmanlıspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayabileceği ifade edildi.
Sarı kırmızılılarda Rahman Buğra Çağıran ve Issiar Dia da sakatlıklarından dolayı Osmanlı maçı kadrosunda yer almayacak.

busabahmalatya.com 

 

İHA

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:16
Anahtar Kelimeler:
BusabahKampAntalyaEvkur Yeni Malatya SporMalatya
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