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YARI FİNALE YÜKSELDİLER

Genç Kızlar Liseler arası (A) Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final maçları dün oynandı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakaların sonunda adını yarı finale yazdıran takımlar belli oldu.

YARI FİNALE YÜKSELDİLER

Genç Kızlar Liseler arası (A) Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final maçları dün oynandı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakaların sonunda adını yarı finale yazdıran takımlar belli oldu.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 11:27
YARI FİNALE YÜKSELDİLER

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Liselerarası Kız (A) Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle: Beydağı Anadolu Lisesi 3-2 Akmercan Anadolu Lisesi, Turgut Özal Anadolu Lisesi 3-1 Atatürk Kız Lisesi, Abdulkadir Eriş MTAL. 3-0 Bahçebaşı Anadolu Lisesi, Hafize Özal MTAL 3-0 Eşref Bitlis Anadolu Lisesi. Yarı final eşleşmeleri ise şöyle: Beydağı Anadolu Lisesi - Turgut Özal Lisesi, Abdulkadir Eriş MTAL - Hafize Özal MTAL

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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