YARI FİNALE YÜKSELDİLER

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Liselerarası Kız (A) Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle: Beydağı Anadolu Lisesi 3-2 Akmercan Anadolu Lisesi, Turgut Özal Anadolu Lisesi 3-1 Atatürk Kız Lisesi, Abdulkadir Eriş MTAL. 3-0 Bahçebaşı Anadolu Lisesi, Hafize Özal MTAL 3-0 Eşref Bitlis Anadolu Lisesi. Yarı final eşleşmeleri ise şöyle: Beydağı Anadolu Lisesi - Turgut Özal Lisesi, Abdulkadir Eriş MTAL - Hafize Özal MTAL