03 Şubat 2017 Cuma

Yanlıştan dönüldü!

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli sol bek oyuncusu Osman Fırat daha önce İrfan Buz tarafından gözden çıkarılmasına karşın devre arasında bir sol bek alınamayınca yeniden A takım kadrosuna dahil edildi. Samsun maçı kadrosuna dahil edilmeyen Malatyalı Osman, transferin son gününde Antalya kampına davet edildi.

03 Şubat 2017 Cuma 18:01
Yanlıştan dönüldü!

  Devre arasında sol bek Ahmet Burak Solakel’i gönderen, yerine de hiçbir transfer yapmamasına karşın Osman Fırat’ı da maç kadrolarına dahil etmeyen Yeni Malatyaspor teknik heyeti hatasından döndü. Sol açık olan yeni transfer Ferhat Kiraz’ın hazır olmamasına rağmen Samsun maçında sol bek oynatılması ve bu oyuncunun da kötü bir performans ortaya koyması Osman konusunda eleştirileri artırmıştı.

  Transferin son günü kulüp başkanı Adil Gevrek ile teknik direktör İrfan Buz’un bir görüşme yaptığı ve ardındankulüp bul denilen Osman’ın Antalya kampına dahil edildiği öğrenildi. Lara’da gerçekleşecek kamp için takımın kaldığı otele yerleşen deneyimli sol bek Osman Fırat aynı zamanda 25 kişilik sezon kadrosuna da yazıldı. Sol beke transfer yapılmayın, Mehmet Sak’ın da sakat olması üzerine Osman’ı yeniden değerlendiren teknik heyet ve yönetim, daha önce vermiş oldukları yanlış kararı bu şekilde düzeltmiş oldu.

FATİH AVCI
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