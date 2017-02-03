Transferin son günü kulüp başkanı Adil Gevrek ile teknik direktör İrfan Buz’un bir görüşme yaptığı ve ardındankulüp bul denilen Osman’ın Antalya kampına dahil edildiği öğrenildi. Lara’da gerçekleşecek kamp için takımın kaldığı otele yerleşen deneyimli sol bek Osman Fırat aynı zamanda 25 kişilik sezon kadrosuna da yazıldı. Sol beke transfer yapılmayın, Mehmet Sak’ın da sakat olması üzerine Osman’ı yeniden değerlendiren teknik heyet ve yönetim, daha önce vermiş oldukları yanlış kararı bu şekilde düzeltmiş oldu.
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