35 yaşındaki tecrübeli futbolunun kadro dışı bırakılması taraftarı ciddi bir şekilde üzerken, yönetim ve teknik heyetin Yalçın’ın affı konusunda şu ana kadar her hangi bir görüşmede bulunmadığı ifade edildi. Yeni Malatyaspor formasıyla 13 lig maçında oynayan tecrübeli oyuncunun kulüpten gönderilip, gönderilmemesiyle ilgili net kararın Akhisarspor maçından sonra verileceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Malatya’yı çok sevdiğini yakın çevresiyle paylaştığı ve ayrılma niyetinde olmadığını arkadaşlarıyla konuştuğu bilgisine ulaşıldı. Yönetimin ve özellikle de Erol Bulut’un sergileyeceği tavır, Yalçın’ın geri dönüşü konusunda belirleyici olacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ