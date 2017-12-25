İlk yarının değerlendirmesini yapan Adil Gevrek, transferi tek başına yaptığı yönündeki iddiaları da yalanlayarak, konuya açıklık getirdi. Yalçın Ayhan ile devre arası kampında tekrar oturup konuşacaklarını belirten Gevrek, “Yalçın Ayhan bizim oyuncumuz. Kulübün bazı kriterleri ve kuralları var. Bazen bu kriterler kulüp olarak her şeyin üzerindedir. Şahsa değil, kuruma konmuş kurallardır bunlar. Yalçın Ayhan için böyle bir karar alınması gerekiyordu. Bizim tarafımızdan yapılan istişareler sonucunda verilen karar doğrultusunda kadro dışı bırakılması gerekiyordu. Bu durumlar dünyanın her yerinde olan şeyler. Sonra affedersin bunlar da olan şeylerdir. Nasıl kadro dışı bırakırsan oyuncu senindir tekrar kadroya çağırabilirsin. Tabii biz Yalçın Ayhan ile görüştük. Neden kadro dışı bıraktığımızı ve eksikliklerini dile getirdik. Yalçın Ayhan çok iyi bir oyuncu ve bize çok katkısı oldu. Kendisinin karakteriyle alakalı da bir sorunumuz yok. Oyunu ve takımı sahiplenen birisi lakin hırsından veya başka sebeplerden dolayı mutlaka hata yapabilir. Böyle davranışların kulübün çıkarlarına ve menfaatine uymadığını söyledik. Kulüp bizim, Yalçın Ayhan da bizim oyuncumuz. Kampa kadar izin verdik. Kafasını toparladıktan sonra tekrar bir araya gelip konuşacağız” ifadelerini kullandı.

İHA