Yalçın Ayhan’a Süper teklif!

Küme düşen Osmanlıspor’la yollarını ayırmaya hazırlanan Yalçın Ayhan’a Süper Lig’in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip oldu. Teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın takımında görmeyi çok istediği oyuncuyla bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. 36 yaşına gelen Yalçın Ayhan’ın da Erzurum önerisine sıcak baktığı gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor ile devre arasında yollarını ayırarak Osmanlıspor’a transfer olan Yalçın Ayhan, başkent temsilcisinde 16 maçta sahaya ilk on birde çıkmıştı.