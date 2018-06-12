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Yalçın Ayhan’a Süper teklif!

Süper Ligin yeni temsilcisi Erzurumspor’un, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor ile olaylı bir şekilde ayrılarak Osmanlıspor’a transferi gerçekleşen savunma oyuncusu Yalçın Ayhan’la ilgilendiği öğrenildi.

Yalçın Ayhan’a Süper teklif!

Süper Ligin yeni temsilcisi Erzurumspor’un, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor ile olaylı bir şekilde ayrılarak Osmanlıspor’a transferi gerçekleşen savunma oyuncusu Yalçın Ayhan’la ilgilendiği öğrenildi.

12 Haziran 2018 Salı 10:51
Yalçın Ayhan’a Süper teklif!

Küme düşen Osmanlıspor’la yollarını ayırmaya hazırlanan Yalçın Ayhan’a Süper Lig’in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip oldu. Teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın takımında görmeyi çok istediği oyuncuyla bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. 36 yaşına gelen Yalçın Ayhan’ın da Erzurum önerisine sıcak baktığı gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor ile devre arasında yollarını ayırarak Osmanlıspor’a transfer olan Yalçın Ayhan, başkent temsilcisinde 16 maçta sahaya ilk on birde çıkmıştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporYalçın Ayhan
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