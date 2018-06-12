Yakup yönetimden haber bekliyor

Çorum Belediyespor’un yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı Yakup Alkan’da Yeni Malatyaspor’un kararı bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda menajeri ile birlikte Çorum’a giden Yakup Alkan Başkan Yardımcıları Hamit Işık ve Mustafa Altunkaya ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda fiyat konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Yeni Malatyaspor’la sözleşmesi 2020’de sona erecek olan Yakup Alkan bonservisini almak için sarı kırmızılı kulüp ile görüşmelerini sürdürüyor. 2015-2016 sezonunda Çorum Belediyespor formasını giyen ve attığı 21 golle sezonu gol kralı olarak kapatan Yakup Alkan geçen sezon başında kırmızı siyahlı kulüple anlaşamamış ve önce Yeni Orduspor ile anlaşmış fakat sezon başı transfer dönemi bitmeden Diyarbekirspor’a transfer olmuştu. Diyarbekirspor’da 26 maçta forma giyen Yakup Alkan sezonu beş golle kapatmıştı.
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ÖMER ALİ DELİBAŞ