11 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’e çıkan Malatya futbolu, yarın akşam Yeni Malatyaspor ile bir kez daha devler arenasına çıkacak. Kadıköy’de 50 bin taraftarın önünde Fenerbahçe ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu zorlu atmosferden puan ya da puanlar çıkarmanın hesabını yaparken, ev sahibinde ise beraberlik bile lige 8. haftadan havlu atmak anlamı taşıyor. Lider Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan sarı lacivertliler bir sonraki derbi maçı da düşünüldüğünde Malatya maçına dönüm noktası olarak bakıyor.

EROL BULUT MİNİ REVİZYON YAPACAK

Sürpriz peşinde koşan sarı kırmızılı temsilcimizde ise hedef kaybetmemek. Fenerbahçe maçına yeni hocasıyla 10 günlük bir Antalya kampıyla hazırlanan Yeni Malatyaspor’da 3 eksik can sıkıyor. Takım ideal kadrosuna ulaşmışken, Issam, Rahman ve Azubuıke’nin olmayışı Erol Bulut’u mini bir revizyona zorladı. Konya maçında formsuz Eren Tozlu’yu da yedek başlatması beklenen Erol Bulut, Fenerbahçe maçında takımın neredeyse %40’ını değiştirecek. 10 gün boyunca Fenerbahçe’ye karşı alınacak önlemleri çalıştıran Bulut, en fazla takım savunması üzerinde durdu. Tüm planlarını iyi savunma yapmak üzerine kuran genç teknik adam hücum hattında ise Dening ve Dia gibi iki çabuk kanat oyuncusundan hızlı ataklar bekleyecek. Fas Milli takımıyla hattrick yapıp tarihe geçen Khalid’in formda oluşu Malatyalıların en büyük güveni olacak.

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK VAR!

Yeni Malatyaspor’a karşı ilk sınavında 2011’de kaybeden teknik direktör Aykut Kocaman ise kendileri için kolay görünen bu maça kart cezalısı olan İsmail Köybaşı, Alper ve Skrtel’den yoksun çıkacak. Savunmada cezası biten Neto’nun dönüşüyle sıkıntı yaşamayacak ev sahibinde önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesi moral bulmak adına Malatya maçı büyük önem taşıyor. Hücum hattında etkili yıldızlarına güvenen Fenerbahçe’de Ozan Tufan ve Mehmet Ekici’nin form tutması, Valbuena’nın skor üretmeye başlaması sarı lacivertlilerin en büyük kozu olarak öne çıkıyor.

DEPLASMANDA 1000 MALATYALI!

Şükrü Saraçoğlu Stadı’ndaki maçı yönetecek İzmir Bölgesi Hakemi Alper Ulusoy ise bu sezonun en formda ve çıkışta hakemi. 7 haftada 5 kez maç yöneten Ulusoy ilk haftalarda herhangi bir bariz hataya imza atmadı. Önceki dönemlerde Yeni Malatyaspor’un sürpriz deplasman galibiyetlerine imza attığı maçlarda görev yapan genç hakem kariyerindeki 380. maça çıkacak. Pazar 19.30’da başlayacak müsabaka için bin civarında Malatyalı futbolsever deplasman tribününde olacak. Karşılaşma beİN Sport 1’den naklen yayınlanacak.

FATİH AVCI