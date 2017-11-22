Yağmur altında yapılan antrenmana hafif sakatlıklarından dolayı salonda çalışan Yalçın Ayhan, Issam Chebake ve Mıckael Pereira katılmadı. Sakatlık sürecini atlatmasına rağmen fiziksel eksikliği bulunan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut’un saha ortasına topladığı oyuncularına yönelik yaptığı motivasyon konuşmasıyla başlayan antrenman, dar alanda taktik çift kale maçla devam etti.

DİREKTİFLERDE BULUNDU

Alanyaspor maçında gol bölgelerinde etkili işler yapamadıkları yönde futbolcularına uyarılarda bulunduğu öğrenilen Bulut’un oyuncularına “Biz iyi bir takım olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Geçen son iki maçımızda da oyunsal anlamda iyi bir görüntü ortaya koyduk. Artık daha kompakt ve daha dar bir alanda oynayabiliyoruz. Ancak iyi yönümüzü skora da yansıtmamız gerekiyor. Bunun için de tam konsantrasyonla pozisyonları değerlendirmeliyiz” dediği belirtildi. Antrenmanda defans oyuncularıyla ofans oyuncularının ağırlıkta olduğu takımları karşı karşıya getiren Erol Bulut’un, müsabakalarda yapılan yanlışları futbolcularına anlattığı belirtildi. Orta sahada sakatlıkları tamamen düzelen Aytaç Kara ve Azubuike ikilisine döndüğü gözlenene genç teknik adamın forvette ise kart cezası sona eren Khalid Boutaib’e şans verdiği dikkatlerden kaçmadı. Yeni Malatyaspor bugün yapacağı çalışmayla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ