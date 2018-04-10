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YAĞMUR ALTINDA MAÇA HAZIRLIK

Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

YAĞMUR ALTINDA MAÇA HAZIRLIK

Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

10 Nisan 2018 Salı 14:57
YAĞMUR ALTINDA MAÇA HAZIRLIK

Yoğun yağmur altında yapılan antrenmana hafif sakatlığını bulunan Rahman Buğra Çağıran katılmadı. Fransız oyuncu Michael Pereira ise antrenmanın başında bir süre takımdan ayrı düz koşu yaptıktan sonra taktik çalışmada takıma dahil oldu.
Antrenman öncesi takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, cumartesi günü oynayacakları A.Alanyaspor maçının önemine dikkat çekerek, kalan son 6 haftada maç kaybetme kredilerinin çok azaldığını söyledi.
Alanya maçının alt sıraların kaderi bakımından da büyük önem arz ettiğini belirten Bulut, “Geçen hafta en az 1 puanla dönmemiz gereken maçı maalesef kaybettik. Bu hafta ise alt sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakikaya çıkacağız. Bu anlamda herkesin bu maça motive olması gerekiyor” dedi.
Daha sonra yoğun yağmur altında kondisyon ve taktik ağırlık çalışmalar yapan sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

23 yaşındaki Nijeryalı kaleci bir süre denenecek
Bu arada yapılan antrenmana denenmek üzere Malatya’ya gelen Nijerya Olimpik Milli Takımının da kalesini koruyan Emanuel Daniel de çıktı. 23 yaşındaki kalecinin bir süre denendikten sonra teknik heyetin raporuna göre durumuna karar verileceği ifade edildi. Daniel’in denenmeye alınmasında vatandaşı Azubuike’nin aracılık ettiği bildirildi.busabahmalatya.com 
 

İHA

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