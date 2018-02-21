YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTILAR

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yağmur altında yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürerken, Teknik Direktör Erol Bulut futbolcularına pazar günkü maçla ilgili uyarılarda bulundu. Taktik çalışmada Karabükspor maçının on birini de netleştiren Erol Bulut’un kalede Ertaç, defansta Rahman, Mina, Doria, Cissokho, orta alanda Azubuike, Aytaç, Murat, Pereira, Adem, forvette ise Khalid Boutaib’e görev verdiği görüldü.



Çift kale maç esnasında hata yapan oyuncuları sert şekilde uyaran Erol Bulut’un, “Artık hata yapma lüksümüz yok. Topu kazanmak zorsa kaybetmek de zor olmalı” dedi.

Antrenman, kanat organizasyonları ve ceza sahası adam paylaşımı çalışmasıyla sona erdi.Evkur Yeni Malatyaspor’da kart cezalıları Issam Chebake ve Sadık Çiftpınar pazar günü saat 13.30’da oynanacak Kardemir Karabükspor müsabakasında forma giyemeyecek.busabahmalatya.com

