21 Nisan 2017 Cuma

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Yabancılar görüşme odasına!

Yeni Malatyaspor’un dünkü idmanında yabancı oyuncuları yanına çağıran teknik direktör İrfan Buz, özel bir görüşme yaptı.

21 Nisan 2017 Cuma 11:40
Yabancılar görüşme odasına!

  Giresun maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da dünkü çalışmada yabancı oyuncular ile teknik direktör İrfan Buz arasında uzun süren bir saha toplantısı yapıldı. Yanına çağırdığı Azubuike, Pereira, Amutu, Dialiba ve Mba ile farklı dillerde görüşen İrfan Buz, jest ve mimikleriyle onlardan son 6 hafta öncesi daha fazla özveri istedi. Son haftalarda form düzeyleri aşağı inen siyahi oyuncuları kesin bir dille uyaran İrfan Buz, özellikle Mba ve Amutu’ya bir an önce kendilerini toparlamaları talebinde bulundu. yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin sonunda antrenmana devam eden yabancı oyuncuların hırslı oluşları dikkatlerden kaçmadı. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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