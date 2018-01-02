02 Ocak 2018 Salı

Yabancıda kara tablo!

4 sezondur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanlığı görevini yürüten Adil Gevrek ve yönetimlerinde görev yapan isimler yabancı transferinde istedikleri başarıyı bir türlü elde edemedi. Sportif bakımdan takım 2 şampiyonluk yaşayıp, Süper Lig’de rahat bir nefes alsa da gelenler ve gidenlere bakıldığında ortaya zayıflarla dolu bir karne çıkıyor. 3 sezonda 24 yabancı futbolcuyla çalışan sarı kırmızı kulüp, bu oyunculardan yalnızca 6’sından istikrarlı bir şekilde verim aldı.

02 Ocak 2018 Salı 13:33
Yabancıda kara tablo!

Yeni Malatyaspor’un devre arasında kadrosundan göndermek istediği 4 yabancı isim Dia, Farnolle, Barazite ve Sadio Diallo sarı kırmızılı kulübün yabancı transferindeki isabet oranını da tartışılır hale getirdi. Bu sezon Süper Lig’de en fazla yerli oyuncu ile ilk 11’de mücadele eden takım olan Yeni Malatyaspor bir başka deyişle yabancılardan en az verim olan takım oldu.

AZUKA’NIN İDMANDA GOLÜ YOK!
Adil Gevrek döneminde 2 şampiyonluk yaşayıp, Süper Lig’de de kalıcı bir görüntü sergileyen kulüp buna rağmen yabancı futbolcu transferlerinde istediği başarıyı elde edemedi. Yeni Malatyaspor’un yabancı futbolcu oynatabileceği statüye kavuştuğu 2015-2016 sezonunda sarı kırmızılı takım TFF 1. Lig’e ayak bastı. O sezon Gevrek yönetimi yaz transfer döneminde Azubuike, Gonzalo Godoy, George Akpabio, Alex Dos Santos ve Sunday Mba’yı kadrosuna kattı. Aynı sezonun devre arasında ise Sandro Gotal, Izu Azuka ve Gudio Koçer alınan isimlerdi. Bu isimlerden yalnızca Azubuike ciddi anlamda katkı sağlarken diğer isimler bir sezon sonra kulübe herhangi bir bonservis kazandırmadan geri gönderildi. 2016 – 2017 sezonunda ise bir önceki yıla nazaran biraz daha isabet sağlayan yönetim, Mickael Pereira, Austin Amutu, Diabang Dialiba’yı aldı. Devre arasında ise Jonathan Ayite sarı kırmızılı takıma dahil oldu. Dialiba ve Pereira’nın müthiş katkısı Amutu ve Ayite’yi unutturdu.

YABANCILAR PARALI GELDİ, BEDELSİZ GİTTİ!
2017 – 2018 sezonunda ise Emanuel Dening , Nacer Barazite, Arturo Mina, Issiar Dia, Aly Cissokho,  Fabien Farnolle, Sadio Diallo, Sincere Seth, Khalid Boutab ve Issam Chabeke kadroya katılan isimlerdi. Bu 10 oyuncudan Khalid ve Issam takıma doğrudan katkı yaparken, dönem dönem Dening, Cissokho ve Mina vasatın üzerine çıktı. Ancak Dia, Diallo, Barazite, Seth ve kaleci Farnolle takıma bir şey katmadı. Bugüne kadar gönderdiği yabancı transferlerden para kazanamayan kulüp, üstelik kötü performanslara da para ödemek zorunda kaldı. Daha çok Adil Gevrek’e yakın birkaç yöneticinin menajerler vasıtasıyla yurt dışından yapılan yabancı transferlerdeki isabetsizlik, kulübün de mali açıdan borçlanmasına neden oluyor.

FATİH AVCI

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