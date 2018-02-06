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YABANCI SPORCULARIN UĞRAK MERKEZİ

İran, Azerbaycan ve Türk sporculardan oluşan 3 ülkenin kick boks ve muay thai sporcuları, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kamp yapıyor.

YABANCI SPORCULARIN UĞRAK MERKEZİ

İran, Azerbaycan ve Türk sporculardan oluşan 3 ülkenin kick boks ve muay thai sporcuları, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kamp yapıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 12:25
YABANCI SPORCULARIN UĞRAK MERKEZİ

Üç ülkeden toplam 60 sporcunun katılım gösterdiği 5 günlük kamp kapsamında Tatvan’a gelen kick boks ve muay thai sporcuları, kendi ülkelerindeki milli takım seçmelerinde başarılı olabilmek için ter döküyor. Sıkı bir kamp dönemi geçirmek için kamp programına eksiksiz katılım gösteren sporcular, performanslarıyla göz doldurdu. Tatvan’da düzenlenen kamp ile ilgili bilgilendirmede bulunan Kick Boks ve Muay Thai Bölge Başkanı Ömer Uğur, kamp sonrası sporcuların kendi ülkelerinde yapılacak olan milli takım seçmelerine katılacaklarını söyledi. Bu kampın milli takım seçmelerine hazırlık olduğunu ifade eden Uğur, “Türkiye’den 30, İran’dan 20 ve Azerbaycan’dan 10 olmak üzere toplam 60 sporcu kampa katılım gösterdi. Bu kampın bölgemizde, yani daha doğrusu ilimizde yapılması gurur vericidir. 3 ülkenin sporcuları burada hem kardeşliği yaşıyor, hem de kendi ülkelerinde yapılacak olan milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Ülkemizden ise bu kampa Bitlis, Iğdır, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ’daki sporcular katıldı. Sporcular antrenörleri ile birlikte Tatvan Kapalı Spor Salonunda idmanlarına başladı ve 5 gün sürecek olan kamp boyunca hem bölgemizi tanıyacaklar, hem de milli takım seçmelerine hazırlık yapacaklar. Milli takım seçmeleri Türkiye’de 13-19 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. 23-28 Şubat tarihleri arasında ise İran’ın Tahran şehri ve Azerbaycan’ın Bakü şehrinde yapılacak. Tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu. Kampın ilk gün antrenmanına Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ile Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin de izleyici olarak katıldı.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 12:32
Anahtar Kelimeler:
Bitlis’in Tatvan IlçesiMuay Thai SporcularıKick BoksAzerbaycan Ve Türk Sporcularİran
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