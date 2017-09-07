07 Eylül 2017 Perşembe

“Yabancı hayranlığı var”

Yeni Malatyaspor’un Kasımpaşa’dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Turgut Doğan Şahin, yeni kurulan bir takım olmasına rağmen sarı-kırmızılı takımda arkadaşlığın üst seviyelerde olduğunu söyledi.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:48
“Yabancı hayranlığı var”

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını takımla birlikte sürdüren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Turgut Doğan Şahin, deplasmanda oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Gündem de yer alan yabancı kontenjanı hakkında konuşan Şahin, “Türk futbolcular sonuna kadar mücadele edebilir, her türlü rekabete hazırız” ifadelerini de sözlerine ekledi.

Şahin, “Takım olarak iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen takım arkadaşlığımız üst seviyelerde. Haftalar ilerledikçe daha da iyi olacağımızı inanıyorum. Kasımpaşa eski takımım ve güçlü bir rakip. Onlarla deplasmanda oynayacağız. Milli ara bize çok iyi geldi iyi hazırlandık. İstanbul’a kazanmak için gideceğiz. Hocamızla birlikte iyi analiz edip, onun vereceği taktiklerle deplasmandan mutlu döneceğimizi düşünüyorum.”  Diye konuştu.

HER TÜRLÜ REKABETE HAZIRIZ

Son günlerde Türkiye’de gündemden düşmeyen yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili de değerlendirmede bulunan başarılı oyuncu Şahin, “Yabancı futbolcu kontenjanını Türk futbolcular olarak eleştirmemizin nedeni yabancılara Türklerden daha fazla değer veriliyor olmasıdır. Türk futbolcuların çektiği tek sıkıntı bu, Türk futbolcular sonuna kadar mücadele edebilir ama kaliteli yabancının gelmesini istiyoruz. Kaliteli yabancının bizim önümüze geçtiği her türlü rekabete hazırız. Ama Türkiye’deki yabancı hayranlığı yeteneğin önüne geçiyor. ‘Yeter ki yabancı futbolcu olsun’ mantığı olduğu zaman Türk futbolcuların önü maalesef kesiliyor. Biz buna karşıyız, yoksa kaliteli yabancı futbolcular gelsin, biz hiçbir zaman buna karşı olmadık, olamayız.” İfadelerini kullandı. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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