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Ya tamam ya devam!

Yeni Malatyaspor, ‘gelecek sezon yola Erol Bulut ile devam edecek mi’ sorusunun yanıtı bugün belli olacak. Dün Antalyaspor ile prensipte anlaştı haberleri yayılan Bulut ile Adil Gevrek bugün İstanbul’da bir araya gelecek. Daha önce şartları konuşan taraflar, ya masadan helalleşerek ayrılacak ya da yeni sezon için düğmeye basacak!

Ya tamam ya devam!

Yeni Malatyaspor, ‘gelecek sezon yola Erol Bulut ile devam edecek mi’ sorusunun yanıtı bugün belli olacak. Dün Antalyaspor ile prensipte anlaştı haberleri yayılan Bulut ile Adil Gevrek bugün İstanbul’da bir araya gelecek. Daha önce şartları konuşan taraflar, ya masadan helalleşerek ayrılacak ya da yeni sezon için düğmeye basacak!

29 Mayıs 2018 Salı 11:39
Ya tamam ya devam!

Gelecek sezon öncesi planlamalara başlamak için ilk olarak teknik adam belirsizliğini çözmek sorunda olan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut ile kulüp başkanı Adil Gevrek bugün son kez bir araya gelecek. Geçtiğimiz hafta için İstanbul’da başkan Adil Gevrek ile görüşen genç teknik adam, yönetime devam etmesi halinde şartlarını sunmuş, 500 bin avro yıllık ücret üzerinden 3 yıllık sözleşme istemişti. Kulüp başkanı Adil Gevrek bu teklife sıcak bakmamış, 1.7 milyon üzerinden 1+opsiyonlu 1 yıl daha önermişti.

İlk görüşmeden sonra Antalyaspor ve Bursaspor’dan ciddi teklifiler alan Bulut’un, Akdeniz temsilcisiyle iki kez görüştüğü öğrenilmiş hatta Antalya’da yayın yapan gazeteler genç hoca ile kırmızı beyazlı kulübün kendi aralarındaki bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardığını, işin resmiyete kaldığını ifade etmişti. Adil Gevrek ile söz verdiği gibi Salı günü bir daha görüşmek için bugün bir araya gelecek Erol Bulut, bu görüşmede net kararını verecek. Adil Gevrek ile anlaşması durumunda yeni dönem için transfer ve kadro planlamasını yapacak Bulut’un, ayrılık halinde ise Antalyaspor ile anlaşması sadece resmi imzaya kalacak.

busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporErol BulutAdil GevrekGörüşme
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