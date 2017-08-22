2012 yılında ihale sürecinin başladığı daha sonra filli inşa aşamasının gerçekleştiği Malatya Stadyumu’nda gözler bir kez daha hafta sonuna çevrildi. Yapımına Malatya’dan sonra başlanmasına rağmen faaliyete giren, Sivas, Samsun, Trabzon, Antalya, Eskişehir ve Gaziantep statlarının aksine hala eksiklerle boğuşan 27.044 izleyici kapasiteli Malatya Stadyum’u verilen onca söze, yapılan onca açıklamaya ve taahhüt edilen tarihlere rağmen henüz maç oynanabilir seviyesine getirilemedi.

PASSOLİG ÇALIŞMALARINI TFF YÜRÜTÜYOR

Son olarak Malatya valiliğinden gönderilen 11 Ağustos tarihli yazıda yeni stadın, taraftarlarla birlikte açılması için Antalya maçının beklendiği ifade edilmiş, 26 Ağustos’a kadar eksikliklerin giderileceği kamuoyuyla paylaşılmıştı. Stattaki son durumu inceleyen haber merkezimiz yolların bağlantısı noktasında ciddi bir aşama kat edildiğini görürken, passolig turnike ve kamera sistemlerinin alt yapısını inceledi. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak çalışan bir firmaya passolig işlerini yaptıran Yeni Malatyaspor kulübü, gözünü kulağını buradan gelecek habere çevirdi.

BÜYÜKŞEHİR ASFALT SERİMİNE BAŞLAYACAK

Antalya maçının oynanması için passoligden başka eksiği bulunmayan statta, son 5 gün içersinde kamera sistemleri, turnikeler ve teknik alt yapının tüm tribünlere döşenmiş olması gerekiyor. Bu konuda çalışmaları sürdüren firma 24 saat esaslı görev yaparken, çalışanlar adeta zamanla yarışıyor. 30 bin metre kablo, stat içinde ve dışında 400 civarında kamera, onlarca turnikeyi aktif hale getirecek ekibe Yeni Malatyaspor Kulübü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek veriyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise stat dışında yolları asfalt serilecek hale getirirken, birkaç gün içinde asfalt serim işlemine başlayacak.

FATİH AVCI