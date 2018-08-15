Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92292
ALTIN
234.598
DOLAR
6.1295
STERLİN
7.6948
EURO
6.9426

Wushu ekibi Sakarya’da

Sakarya’da düzenlenen Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası sona erdi. Malatya ekibinin de katıldığı organizasyonda Düzceli sporcular madalyaları topladı.

Wushu ekibi Sakarya’da

Sakarya’da düzenlenen Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası sona erdi. Malatya ekibinin de katıldığı organizasyonda Düzceli sporcular madalyaları topladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:52
Wushu ekibi Sakarya’da

Adapazarı Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası Minik (9-11 Yaş), Yıldız (12-14 yaş), Genç (15-17 Yaş) ve Büyükler (18 Yaş Üstü) Kız ve Erkekler kategorisinde düzenlendi. Şampiyonaya Sakarya, Ankara, Aksaray, Bursa, Bilecik, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun ve Sivas İllerinden 46’sı erkek olmak üzere 137 sporcu katıldı. 15 Hakemin görev yaptığı şampiyonada, Düzceli sporcular başarılarıyla dikkat çekti. Wushu Kung Fu Taichi Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcularından Hatice Sina Çakır girdiği ilk kategoride Türkiye Şampiyonu olurken ikinci kategoride Genç Bayan Türkiye ikincisi oldu. Bir diğer sporcu Tuğba Özkar büyük bayan kategorisinde Türkiye ikincisi olurken Sude Tekeoğlu Genç Bayan Türkiye üçüncüsü oldu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaTürkiye Wushu Taolu Taichi ŞampiyonasıMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üçüncülüğü Erzurum’a kaptırdık!
Üçüncülüğü Erzurum’a kaptırdık!
Hakyemez turnuvada anıldı
Hakyemez turnuvada anıldı
Yeşilyurt’un rakibi Siirt
Yeşilyurt’un rakibi Siirt
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim