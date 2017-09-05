Yeni Malatyaspor’un forvet arayışları kapsamında ciddi bir şekilde ilgilendiği Welliton, Fransa Lig 1’e transfer oldu. Sarı kırmızılı yönetimle geçtiğimiz hafta içi İstanbul’da sayısız görüşme gerçekleştiren Brezilyalı oyuncu, Kayserispor’la sorunlu bir fesih süreci yaşamış, konu FİFA’lık olmuştu. Welliton’a ödeyeceği ücret konusunda oyuncuyla anlaşan Yeni Malatyaspor yönetimi, Kayserispor’un sambacıyı bırakmak istememesi nedeniyle sorun yaşamış, oyuncuya lisans çıkarılamaması bile gündeme gelmişti. Transferin uzaması, önünün karanlık olmasından dolayı Welliton’dan vazgeçen yönetim, oyuncuya kararını bildirdi. Ertuğrul Sağlam’ın da başından beri direkt forvet yerine kenardan içeri sokulan oyuncu istemesi, yönetimin bu kararında etkili olduğu öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ