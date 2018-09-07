Vural’dan Muslera’ya çağrı

Yeni Malatyaspor’da üç maça çıktıktan sonra sağ ayak fibula kemiğinde tümör teşhis edilen 17 yaşındaki Volkan Vural, yaşadıklarını anlattı ve Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera’ya seslendi. Tümör teşhisinin ardından Ankara’da bir hastanede tedavi görmeye başlayan Volkan Vural, normal şartlarda lise 4'e geçeceğini ama tedavisi nedeniyle okula ara vermek zorunda kaldığını belirterek, “Allah izin verirse lise 3'e ikinci dönemden yeniden başlayacağım. Tedavi amacıyla buraya geldim. Sağ ayak fibula kemiğimde tümör çıktı. İlaç aldım, kemoterapi gördüm, ameliyatlara girdim” diye konuştu.

Galatasaraylı olduğunu ifade eden Volkan Vural, “Çok büyük bir Muslera hayranıyım. İyi bir Galatasaraylıyım, maçlarının hiçbirini kaçırmam. Fenerbahçe - Galatasaray maçı var. Hatta ilk maç evimizde, Galatasaray’da. O maça gitmeyi çok isterim. Gidip, yan yana gelip imzalı formasını almayı çok isterim” diye konuştu. busabahmalatya.com