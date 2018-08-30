Volkan Tuncel Pütürge Belediyespor ile anlaştı

Yeşil beyazlılar, transfer çalışmaları kapsamında Malatyalı kaleci Volkan Tuncel’i kadrosuna kattı. Bölgesel Amatör Ligde daha önce İskilip Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesi Spor,Araban Belediyespor, Çubukspor formalarını giyen 27 yaşındaki Tuncel, 41 karşılaşmaya çıktı. Futbola 2009 yılında Malatya Sanayispor’un altyapısında başlayan Volkan Tuncel, 2013 yılında İskilip Belediyespor’a transfer oldu. 2014 yılında Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un formasını giyen Tuncel, 2 dönem turuncu yeşillilerin formasını giydikten sonra 2016 sezonunda İnönü Üniversitesispor’a transfer oldu. 2017 yılında BAL Ligi ekibi Araban Belediyespor’da forma giyen Malatyalı kaleci, son olarak Çubukspor’da oynadı. busabahmalatya.com