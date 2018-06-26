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Volkan Şen iddiası

Süper Lig’de geçen sezon devre arasında Trabzonspor’dan Konyaspor’a kiralık olarak gönderilen milli futbolcu Volkan Şen ile görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

Volkan Şen iddiası

Süper Lig’de geçen sezon devre arasında Trabzonspor’dan Konyaspor’a kiralık olarak gönderilen milli futbolcu Volkan Şen ile görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

26 Haziran 2018 Salı 10:49
Volkan Şen iddiası

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un, geçen sezon Konyaspor’da kiralık olarak forma giyen Volkan Şen ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Orta saha mevkiine takviye yapmayı isteyen Malatya temsilcisinin teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncuya teklif sunacağı belirtildi. Trabzonspor ile sözleşmesi Mayıs 2018’de sona eren Şen’i kadrosuna katmak için harekete geçen sarı-kırmızılı yöneticilerin milli oyuncuyla masaya oturması bekleniyor. Konyaspor’da yarım sezon forma giydiği dönemde beklenen performansı gösteremeyen 31 yaşındaki oyuncu bonservisini elinde bulunduruyor. Konyaspor’un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği öğrenilen Volkan Şen’in Yeni Malatyaspor’dan gelecek transfer teklifine ise sıcak baktığı belirtiliyor. Geçen sezonun devre arasında yeşil-beyazlı kulübe transfer olan Volkan 13 lig maçına çıkmış, 1 gol 2 asistle oynamıştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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