Volkan Şen iddiası

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un, geçen sezon Konyaspor’da kiralık olarak forma giyen Volkan Şen ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Orta saha mevkiine takviye yapmayı isteyen Malatya temsilcisinin teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncuya teklif sunacağı belirtildi. Trabzonspor ile sözleşmesi Mayıs 2018’de sona eren Şen’i kadrosuna katmak için harekete geçen sarı-kırmızılı yöneticilerin milli oyuncuyla masaya oturması bekleniyor. Konyaspor’da yarım sezon forma giydiği dönemde beklenen performansı gösteremeyen 31 yaşındaki oyuncu bonservisini elinde bulunduruyor. Konyaspor’un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği öğrenilen Volkan Şen’in Yeni Malatyaspor’dan gelecek transfer teklifine ise sıcak baktığı belirtiliyor. Geçen sezonun devre arasında yeşil-beyazlı kulübe transfer olan Volkan 13 lig maçına çıkmış, 1 gol 2 asistle oynamıştı.