24 Şubat 2017 Cuma

Voleybolun kalbi Tecde’de atacak

Malatya Tecde Spor Salonu, 7 ilden 144 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Okullar arası Gençler (A) Voleybol Bölgesel Eleme 4. Bölge müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Maçların ardından dereceye giren takımlar deplasmanlı lige çıkacak.

24 Şubat 2017 Cuma 15:36
Voleybolun kalbi Tecde’de atacak

  Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar arası Gençler (A) Voleybol Bölgesel Eleme 4. Bölge müsabakaları başladı.

Tecde Spor Salonunda yapılan açılış seremonisine Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul Sporları personeli Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Voleybol İl Temsilcisi Mehmet Aslan, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı. Açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından bir konuşma yapan Okul sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç konuşmasında, “Tüm sporcuların kendilerinin misafiri olduğunu ifade ederek, “İyi bir sahipliği yapmak için elimizden geleni yapacağız, tüm takımlara başarılar diliyorum. Bu müsabakaların önemini biliyorsunuz. Ortaya spor adına güzel müsabakalar ve fair play ruhunda maçlar çıkacağını umuyoruz. ” dedi.

23 – 26 Şubat 2017 tarihleri arasında Tecde Spor Salonu ve Battalgazi Spor Salonunda yapılacak olan Voleybol müsabakasına Yaklaşık 7 il 12 Takımdan 144 sporcu katılıyor. 4 gün sürecek grup müsabakalarının sonunda dereceye giren iller deplasmanlı lig müsabakalarına katılma hakkı kazanacaklar.

FATİH AVCI
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