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Voleybolda yeni heyecan!

Malatya’da kadın voleybolunda yeni, kaliteli, güçlü ve hedefli bir kadro oluşturan Utku Spor Kulübü, bölgesel lige hazırlanıyor. Yeni kurulan kulüp, tecrübeli ve genç kadrosuyla 2.Lig’e yükselerek, Malatya’yı kadın voleybolunda profesyonel anlamda temsil etmek istiyor.

Voleybolda yeni heyecan!

Malatya’da kadın voleybolunda yeni, kaliteli, güçlü ve hedefli bir kadro oluşturan Utku Spor Kulübü, bölgesel lige hazırlanıyor. Yeni kurulan kulüp, tecrübeli ve genç kadrosuyla 2.Lig’e yükselerek, Malatya’yı kadın voleybolunda profesyonel anlamda temsil etmek istiyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:08
Voleybolda yeni heyecan!

Talip Filorinalı’nın kulüp başkanlığını yaptığı Utku Spor Kulübü, kısa bir süre önce kuruldu. Kısa süre içerisinde bütün hazırlıklarını tamamlayan kulüp, profesyonel tarzda ama amatör bir ruhla, bölgesel lig için kolları sıvadı. Bünyesine tecrübeli sporcuların yanı sıra genç oyuncuları da ekleyen kulüp, bölgesel ligde başarılı olup, 2.Lig’e yükselmenin hayalini kuruyor. Antrenörlüğünü Hayrullah Keleş’in yaptığı Utku Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Utku Spor Kulübü, diğer taraftan da altyapısını daha da güçlendirmek için yetenekli sporcuları kadrosuna dahil ediyor. Voleybol Takım Antrenörü Hayrullah Keleş, yeni kurulan bir kulüp olduklarını ifade ederek, yaklaşık bir yıldır yeni sezon çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Keleş, Utku Spor Kulübü olarak kadın voleybol bölgesel ligine bir takım çıkaracaklarını kaydederek, “Bölgesel Lig için hazırlıklarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Bölgesel Lig’de başarılı olup, hedefimiz olan 2.Lige yükselmek istiyoruz” dedi. Takım kaptanı Hande Özdoğan ise Elazığ Fırat Üniversitesi’nde eğitimi hayatını sürdürdüğünü kaydederek, Utku Spor Kulübü’nü hedeflerine taşımak için takıma katıldığını ifade etti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Voleybol
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