VOLEYBOLDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Yeşiltepe Spor Salonunda oynanan final maçları sonucunda kızlarda Sümer Ortaokulunu 3-1 yenen Şehit Hakkı Akyüz Ortaokulu, erkeklerde ise Şehit Erdal Alkılıç Ortaokulunu 3-0 yenen Mevlana Ortaokulu şampiyon oldu.

Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak dereceye giren okulları tebrik ederek, “Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün 2017-2018 faaliyet programı içerisinde yer alan ve 12-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Ortaokullar Arası İl Birinciliği Müsabakalarımız sona erdi. Maçlar neticesinde başarılı olan okullarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten okullarımızda oldukça başarılı ve gelecek vaat eden sporcularımızın olduğunu görmek bizleri fazlasıyla memnun etti. İnşallah bu öğrencilerimiz Malatya ve Türk voleyboluna yıllarca hizmet ederler” diye konuştu.



Final maçları sonucunda sırlama ise şöyle oluştu:

Kızlar

1- Şehit Hakkı Akyüz Ortaokulu, 2- Sümer Ortaokulu, 3 Hidayet Ortaokulu, 4- Yavuz Selim Ortaokulu.

Erkekler

1-Mevlana Ortaokulu, 2- Şehit Erdal Alkılıç, 3- Hekimhan Sakarya, 4- Fatih Hüseyin İlbak." busabahmalatya.com

