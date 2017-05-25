Malatya’da Eğitimciler birliği Sendikası, Eğitim Bir Sen Malatya Şubesi tarafından Memur Sen Kurucu Genel Başkanı Merhum Akif İnan anısına düzenlenen turnuva sona erdi. 22 okulun katıldığı turnuvada Akmercan Anadolu Lisesi 3’üncü, Özel Doğa Koleji 2’nci, Fatih Fen Lisesi ise 1’inci oldu. Galip Demirel ilköğretim Okulunda yapılan turnuvaya Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım ve eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şube tarafından bu yıl ilki düzenlenen okullararası Mehmet Aktif İnan Voleybol Turnuvasında kupa töreni yapıldı. Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım yaptığı açıklamada, “1 Nolu Şube olarak 1’incisini düzenlediğimiz geleneksel Mehmet Akif İnan Voleybol Turnuvamız ödül töreni ile sona ermiştir.22 okulun katılmış olduğu turnuva 3 hafta sürmüştür. Akçadağ Fatih Fen Lisesi şampiyon olurken, Özel Doğa Koleji ikinci, Akmercan Anadolu Lisesi üçüncü olmuştur. Organizasyonu tebrik eden eğitim ve sosyal işler komisyonumuza teşekkür ediyorum” dedi.

İHA