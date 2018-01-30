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Voleybolda namağlup şampiyonlar!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Büyükler Voleybol Takımı, yerel ligde karşılaştığı Viranşehir İdman Yurdu Takımını yenerek, namağlup şampiyon oldu.

Voleybolda namağlup şampiyonlar!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Büyükler Voleybol Takımı, yerel ligde karşılaştığı Viranşehir İdman Yurdu Takımını yenerek, namağlup şampiyon oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 13:35
Voleybolda namağlup şampiyonlar!

Gençlerin sportif faaliyetlerde başarılı olmasına büyük destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tüm spor branşlarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kulüplerin her ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, voleybol takımının namağlup şampiyon olması ile voleybolda da büyük başarı gösterdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Büyükler Voleybol Takımı, Viranşehir İdman Yurdu karşısında ilk seti 25-12, ikinci seti 25-12 ve son seti ise 25-9 alarak maçı tamamladı.
Yakup Aktaş ve Bekir Behsat Uludağ antrenörlüğündeki Büyükşehir Belediyesi Büyükler Voleybol Takımı, 2017-2018 voleybol sezonu bölgesel ligde 3'te 3 yaparak, 2. ligde final maçlarına çıkmaya hak kazandı.

İHA

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