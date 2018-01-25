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VOLEYBOLDA MAĞLUP

Erkekler Voleybol 1. Lig’de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı deplasmanda karşılaştığı Erzurum temsilcisi Palandöken Belediyesi Spor’a 3-0 yenildi.

VOLEYBOLDA MAĞLUP

Erkekler Voleybol 1. Lig’de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı deplasmanda karşılaştığı Erzurum temsilcisi Palandöken Belediyesi Spor’a 3-0 yenildi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 12:12
VOLEYBOLDA MAĞLUP

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’in 18. Haftasında Erzurum’da Palandöken Belediye Spor ile karşılaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı rakibine 3-0 yenildi. Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu’nda 24 Ocak Çarşamba günü oynanan müsabakada turuncu-yeşilliler rakibine 25-21, 25-23 ve 30-28 setlerle mağlup oldu.

Devre arasında kadrosuna 4 yeni oyuncuyu katan Malatya Büyükşehir Belediyesispor, geçtiğimiz hafta sahasında Ordu Akkuş Belediyespor’a kıran kırana geçen maçta 3-2 kayıp etmişti. Ligde 12 puanı bulunan turuncu-yeşilliler sıralamada 12. basamakta bulunuyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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