15 Ocak 2018 Pazartesi

Voleybolda çeyrek final zamanı

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce 18 Aralık-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Genç Erkekler ve Kızlar Voleybol (A) Şampiyonası’nda heyecan çeyrek final müsabakalarıyla sürüyor. 40 Lise takımının yer aldığı turnuvada çeyrek finale adını yazdıran 4 belli oldu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:08
Voleybolda çeyrek final zamanı

  Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Liselerarası Kız-Erkek (A) Voleybol Grup Müsabakaları’nda önceki gün 4 maç oynandı. Çeyrek finale adını yazdıran takımların belli olduğu 4 müsabakada alınan toplu sonuçlar şöyle: Doğanşehir And. Lisesi 2-3 Beydağı And Lisesi, Kızlar Akmercan 3-0 Fatih Lisesi, Metin Emiroğlu 2-3 Turgut Özal And. Lisesi, Yusuf Kenan And. Lisesi 3-2 Yusuf Kenan. Liselerarası Kız-Erkek (A) Voleybol Grup Müsabakaları’nda çeyrek finale adını yazdıracak diğer 4 takım ise bugün Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak maçlar sonunda belli olacak. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahGenç Erkekler Ve Kızlar Voleybol (A) Şampiyonası

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 13 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017