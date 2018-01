Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Liselerarası Kız-Erkek (A) Voleybol Grup Müsabakaları’nda önceki gün 4 maç oynandı. Çeyrek finale adını yazdıran takımların belli olduğu 4 müsabakada alınan toplu sonuçlar şöyle: Doğanşehir And. Lisesi 2-3 Beydağı And Lisesi, Kızlar Akmercan 3-0 Fatih Lisesi, Metin Emiroğlu 2-3 Turgut Özal And. Lisesi, Yusuf Kenan And. Lisesi 3-2 Yusuf Kenan. Liselerarası Kız-Erkek (A) Voleybol Grup Müsabakaları’nda çeyrek finale adını yazdıracak diğer 4 takım ise bugün Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak maçlar sonunda belli olacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ