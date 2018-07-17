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Voleybolculardan Ertan’a ziyaret

Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemcileri Derneği yönetimi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu’yu ziyaret ederek milli forma hediye etti.

Voleybolculardan Ertan’a ziyaret

Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemcileri Derneği yönetimi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu’yu ziyaret ederek milli forma hediye etti.

17 Temmuz 2018 Salı 10:42
Voleybolculardan Ertan’a ziyaret

Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemcileri Derneği yönetimi üyeleri Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Üzerinde adının yazılı olduğu Türkiye Voleybol Milli Takımının 2018-2019 sezonu formasını hediye eden dernek yönetimi yeni görevinde Mumcu’ya başarılar diledi. Bir dönem Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevinde bulunan Ertam Mumcu’yla Malatya voleybolu hakkında bilgi alışverişinde de bulunan dernek yönetimi üyeleri yeni sezon faaliyetlerini değerlendirdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMASKİErtan Mumcu
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