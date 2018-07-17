Voleybolculardan Ertan’a ziyaret

Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemcileri Derneği yönetimi üyeleri Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Üzerinde adının yazılı olduğu Türkiye Voleybol Milli Takımının 2018-2019 sezonu formasını hediye eden dernek yönetimi yeni görevinde Mumcu’ya başarılar diledi. Bir dönem Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevinde bulunan Ertam Mumcu’yla Malatya voleybolu hakkında bilgi alışverişinde de bulunan dernek yönetimi üyeleri yeni sezon faaliyetlerini değerlendirdi.