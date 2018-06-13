Voleybolcular iftarda buluştu

Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemciler Derneği iftar yemeğinde bir araya geldiler. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Malatya Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Erkan Van ve çim hokeyi eski merkez hakem kurulu başkanı Okan Sarı katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açan misafirler birlikte iftar yaptı. Programın ardından voleybol gözlemciliğinden emekliliğe ayrılan Luman Öz’e ve Malatya Voleybol Hakem Ve Gözlemciler Derneği kurucu üyesi Okan Sarı’ya plaket takdim edildi.

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