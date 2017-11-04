Türkiye’nin çeşitli illerinde yetenekli olan çocukları voleybolla buluşturmayı ve ülkedeki lisanslı voleybolcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol Okulları Malatya’da da faaliyet verecek. Hafta sonu açılacak Fabrika Voleybol Okulları’nın 4 Kasım Cumartesi günü 09.30’da açılışı yapılacak. Bu önemli organizasyona 2005-2006, 2007-2008, 2009 ve 2010 doğumlu sporcuların katılacağı belirtildi. Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak açılışa Malatyalı olan Türkiye Voleybol Federayonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın da katılacağı ifade edildi.

“HEM ÖĞRENCİ, HEM ANTRENÖR YETİŞECEK”

Fabrika Voleybol Okulları’nın Malatya’daki sorumlusu olan Voleybol Antrenörü Muhammed Çatar, bu önemli projenin Malatya’da da hayata geçirilecek olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi. Çatar, bu projeyle birlikte hem öğrenci, hem de antrenör yetişeceğini vurgulayarak, “Bu proje sayesinde birçok sporcumuz, antrenörlerimiz nezaretinde eğitim alacak. O yüzden sporcu yetişmesinin yanı sıra antrenör arkadaşlarımızda görev alacak. Bunun voleybolumuza önemli katkıları olacaktır” diye konuştu.

İHA