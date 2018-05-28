Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
106525
ALTIN
191.549
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.1055
EURO
5.3254

Voleybol İl Temsilcisi Kurak'tan değerlendirme

Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak, Malatya’nın voleybolu saygın bir yerde bulunduğunu ifade etti. 

Voleybol İl Temsilcisi Kurak'tan değerlendirme

Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak, Malatya’nın voleybolu saygın bir yerde bulunduğunu ifade etti. 

28 Mayıs 2018 Pazartesi 15:34
Voleybol İl Temsilcisi Kurak'tan değerlendirme

Voleybolda geride kalan sezonu değerlendiren Kurak, amaçlarının milli takımlara sporcu göndermek olduğunu söyledi. Voleybol sporunun Malatya’da çok sevildiğini ifade eden Kurak, “Koca bir sezonu daha geride bıraktık. Tabi geride kalan sezonu genel hatlarıyla incelediğimizde başarılı ve de verimli bir sezon diyebiliriz. Büyükşehir voleybol takımımız ligde kalarak kendi bütçesine göre iyi bir netice aldı. Umarım önümüzdeki yıllarda daha yukarılara oynarlar. Onun dışında okul sporları ve kulüp bazında çekişmeli ve de heyecanlı müsabakalar izledik. Tabi bu maçlardaki heyecan ve kalite bize ilerisi adına sporu yetişmesi noktasında umut verdi. İlerisi adına beklentilerimiz daha büyük. Tesis noktasında iyi bir durumda olmamız ve bu sporun sevilen bir branş olması beklentilerimizi de fazlasıyla yükseltiyor. Malatya voleybolu saygın bir yerde” diye konuştu. 

Kurak, voleybolda uzun vadeli planlarının milli takımlara sporcu göndermek olduğunu belirterek, “Bizim uzun vadedeki planımız milli takımlara sporcu kazandırmak. Bu potansiyelin Malatya’da olduğuna inanıyorum. Tek eksiğimiz öz güven ve de sabırlı çalışma ortamı. Bunlarda zamanla aşılabilecek şeyler, yeter ki destek verilsin. Ben önümüzdeki yıllarda Malatya voleybolunda güzel şeylerin olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVoleybolSezonDeğerlendirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt sil baştan!
Yeşilyurt sil baştan!
Antalyaspor, Erol Bulut ile anlaştı mı?
Antalyaspor, Erol Bulut ile anlaştı mı?
İmza neden atılmadı?
İmza neden atılmadı?

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim