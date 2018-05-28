Voleybol İl Temsilcisi Kurak'tan değerlendirme

Voleybolda geride kalan sezonu değerlendiren Kurak, amaçlarının milli takımlara sporcu göndermek olduğunu söyledi. Voleybol sporunun Malatya’da çok sevildiğini ifade eden Kurak, “Koca bir sezonu daha geride bıraktık. Tabi geride kalan sezonu genel hatlarıyla incelediğimizde başarılı ve de verimli bir sezon diyebiliriz. Büyükşehir voleybol takımımız ligde kalarak kendi bütçesine göre iyi bir netice aldı. Umarım önümüzdeki yıllarda daha yukarılara oynarlar. Onun dışında okul sporları ve kulüp bazında çekişmeli ve de heyecanlı müsabakalar izledik. Tabi bu maçlardaki heyecan ve kalite bize ilerisi adına sporu yetişmesi noktasında umut verdi. İlerisi adına beklentilerimiz daha büyük. Tesis noktasında iyi bir durumda olmamız ve bu sporun sevilen bir branş olması beklentilerimizi de fazlasıyla yükseltiyor. Malatya voleybolu saygın bir yerde” diye konuştu.

Kurak, voleybolda uzun vadeli planlarının milli takımlara sporcu göndermek olduğunu belirterek, “Bizim uzun vadedeki planımız milli takımlara sporcu kazandırmak. Bu potansiyelin Malatya’da olduğuna inanıyorum. Tek eksiğimiz öz güven ve de sabırlı çalışma ortamı. Bunlarda zamanla aşılabilecek şeyler, yeter ki destek verilsin. Ben önümüzdeki yıllarda Malatya voleybolunda güzel şeylerin olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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