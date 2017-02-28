28 Şubat 2017 Salı

Voleybol grup şampiyonası sona erdi

Okullar arası Gençler (A) Voleybol Bölgesel Eleme 4.Bölge müsabakaları sona erdi.

28 Şubat 2017 Salı 14:56
Voleybol grup şampiyonası sona erdi

  Birbirinden heyecanlı maçlara sahne olan organizasyonda başarılı olan takımlar deplasmanlı lige katılma hakkı elde etti. Gençlik Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Gençler A Voleybol Bölgesel Eleme 4.Bölge müsabakaları sona erdi. 23 - 26 Şubat 2017 tarihleri arasında Tecde Spor Salonu ve Battalgazi Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonrasında başarılı olan takımlar kuplarını aldı. Buna göre erkeklerde, Hatay Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Kahramanmaraş Spor Lisesi, kızlarda ise Gaziantep Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Hatay Antakya Anadolu Lisesi deplasmanlı lige katılma hakkı kazandı. 

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